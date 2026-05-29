Жителям Республики рассказали, как защитить себя при атаке дронов. Фото: Штаб обороны ДНР

В ДНР напомнили жителям правила поведения при угрозе атаки беспилотника. В Штабе обороны Республики опубликовали соответствующую памятку, которая поможет повысить уровень безопасности граждан и минимизировать риски при обнаружении или предполагаемом падении БПЛА.

Что делать при угрозе атаки беспилотника на улице

Немедленно покиньте открытую местность. Найдите ближайшее капитальное строение, подземный переход, паркинг, станцию метро или подвальное помещение.

Держитесь подальше от окон, витрин и стеклянных фасадов.

При отсутствии укрытия: лягте на землю в углубление (канаву, яму) и прикройте голову руками.

Правила для тех, кто находится дома

Отойдите от окон.

Перейдите в помещение без окон: ванную комнату, коридор, кладовую.

Примите положение сидя на полу у несущей стены.

Избегайте использования лифта.

Если вы находитесь в автомобиле

Немедленно остановитесь и покиньте транспортное средство.

Укройтесь в капитальном сооружении, избегая мест под мостами, вблизи АЗС или линий электропередачи.

Действия при падении БПЛА

Не приближайтесь к обломкам беспилотника.

Не трогайте неизвестные предметы, так как они могут быть взрывоопасными.

Не снимайте место падения дрона.

Важно! Куда сообщать о беспилотниках

При обнаружении места падения беспилотника срочно сообщите об этом по телефонам экстренных служб.

Дежурная часть регионального УФСБ: +79493001981, +79493001983, +78563886363.

МЧС: 101.

МВД: 102.

- Перешлите памятку родным и близким. Безопасность вашей семьи начинается с вас! - призвали в Штабе обороны ДНР.

