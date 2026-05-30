В субботу в Донецке ожидается кратковременный дождь, но температура останется в пределах майской нормы. Расскажем, какой будет погода в Донецке 30 мая 2026 года.

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА

Первый выходной день принесет в столицу Республики прохладную, но типичную для конца мая погоду. Днем воздух прогреется до +16 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +7 градусов, так что вечер и утро будут довольно прохладными.

ОСАДКИ

По прогнозам синоптиков, 30 мая в Донецке ожидается кратковременный дождь. Он может пойти как днем, так и ночью - осадки ожидаются в течение суток. Ночью погода останется преимущественно облачной, местами с прояснениями, но кратковременный дождь возможен.

ВЕТЕР

В дневные часы в Донецке будет дуть западный ветер со скоростью 3 метра в секунду. Ночью ветер немного стихнет до 2 метров в секунду, сохранив западное направление. Ветра практически не будет, так что дискомфорта он не доставит.

АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ

Атмосферное давление в столице ДНР 30 мая 2026 года будет стабильным с небольшими колебаниями. В утренние часы барометры покажут 736 миллиметров ртутного столба, а к ночи давление поднимется до 739 миллиметров ртутного столба. Такие незначительные изменения вряд ли скажутся на самочувствии метеозависимых людей.

ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА

Относительная влажность воздуха в течение суток составит от 50 до 89 процентов.

