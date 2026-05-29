Томская область поможет ДНР запустить производство быстровозводимого жилья Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сенатор РФ от ДНР Александр Волошин совместно с губернатором Томской области Владимиром Мазуром провели в Донецкой Народной Республике рабочую встречу, ключевой темой которой стало развитие строительной индустрии и укрепление межрегиональных связей. В обсуждении приняли участие руководители профильных министерств Республики - Минстроя и Минимущества, представители Корпорации развития Донбасса, а также ведущие эксперты промышленно-экономического сектора региона.

Сотрудничество с Томской областью открывает новые перспективы для интеграции ДНР в экономическое пространство России. Сибирский регион является одним из крупнейших научно-образовательных и технологических центров страны, который готов оказать Донбассу всестороннюю поддержку. Среди приоритетных направлений совместной работы Владимир Мазур выделил экономику, научную сферу, поставку шахтного оборудования, подготовку кадров и здравоохранение. В частности, речь идет о трансфере передовых технологий ядерной медицины для ранней диагностики и лечения онкологических заболеваний. Стороны подчеркнули, что партнерство носит взаимовыгодный характер, так как ДНР также обладает мощным научным и машиностроительным потенциалом.

Александр Волошин и губернатор Томской области Владимир Мазур обсудили развитие строительной отрасли ДНР. Фото: ТГ/Волошин

Одним из наиболее перспективных и практически значимых векторов сотрудничества обещает стать проект по внедрению современных СИП-технологий в строительном секторе Республики. Томские партнеры предложили организовать на территории ДНР собственное производство высококачественных домокомплектов для возведения быстровозводимого жилья, что крайне актуально для ускорения темпов восстановления жилого фонда Донбасса. Чтобы местные жители могли лично оценить преимущества, надежность и скорость сборки таких зданий, в регионе планируется установить несколько демонстрационных выставочных образцов.

Участники совещания детально проработали дорожную карту реализации данного проекта. Были затронуты важнейшие организационные и практические вопросы: от подбора и выделения подходящих земельных участков под новые промышленные мощности до логистических цепочек, проведения геодезических изысканий и обеспечения строительных бригад всем необходимым оборудованием.

