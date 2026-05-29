В ДНР учредили медаль «За освобождение Дебальцево»

На пленарном заседании Народного Совета ДНР первого созыва депутаты приняли закон «Об учреждении государственной награды Донецкой Народной Республики». Полномочный представитель Главы и Правительства ДНР в парламенте Алексей Сухинин рассказал о его положениях.
- Проектом закона предусматривается учреждение государственной награды Донецкой Народной Республики – медали «За освобождение Дебальцево». Также определен порядок награждения и вручения медали, порядок хранения и выдачи ее дубликата, - объяснил он.
Проект закона внес в парламент Глава ДНР Денис Пушилин.
Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике учреждена новая государственная награда - медаль «За освобождение Красноармейска и Димитрова». Соответствующий закон подписал Глава ДНР Денис Пушилин. Медалью будут награждены военнослужащие, отличившиеся при освобождении этих населенных пунктов.
