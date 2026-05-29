В ДНР учредили медаль «За освобождение Дебальцево»

Депутаты Народного Совета приняли закон о новой государственной награде ДНР (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН. Перейти в Фотобанк КП

На пленарном заседании Народного Совета ДНР первого созыва депутаты приняли закон «Об учреждении государственной награды Донецкой Народной Республики». Полномочный представитель Главы и Правительства ДНР в парламенте Алексей Сухинин рассказал о его положениях.

- Проектом закона предусматривается учреждение государственной награды Донецкой Народной Республики – медали «За освобождение Дебальцево». Также определен порядок награждения и вручения медали, порядок хранения и выдачи ее дубликата, - объяснил он.

Проект закона внес в парламент Глава ДНР Денис Пушилин.

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике учреждена новая государственная награда - медаль «За освобождение Красноармейска и Димитрова». Соответствующий закон подписал Глава ДНР Денис Пушилин. Медалью будут награждены военнослужащие, отличившиеся при освобождении этих населенных пунктов.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Музей на колесах» посетил более 1000 студентов и школьников Донецка

Передвижная выставка к 135-летию Прокофьева побывала в семи учебных заведениях Донецка (подробнее)