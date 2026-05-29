В ДНР улучшилось водоснабжение школ и детских садов (архивное фото) Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В начале учебного года больше половины школ и детских садов ДНР нуждались в регулярном подвозе воды. Сейчас такая необходимость осталась лишь у единичных учреждений и только по заявкам. Об этом ТАСС рассказал министр образования и науки Республики Олег Трофимов.

По его словам, осенью начали постепенно отказываться от строгих графиков подвоза и переходить на режим по заявкам. Сейчас штучные учреждения просят даже не по заявкам, а в целом ситуация с водообеспечением в образовательной системе сильно стабилизировалась.

В начале года было тяжело: 297 школ и 230 детсадов нуждались в регулярной доставке воды. Всего в Республике около 590 школ и почти 570 детских садов. Проблему решали двумя способами - улучшали подачу воды и ставили накопительные емкости, чтобы сохранять запасы в часы отключений. В детсадах и школах установили больше четырех тысяч таких резервуаров.

Там, где воды подавали недостаточно и по графику, емкости успевали наполняться, но подвоз все равно требовался. В сентябре вода нужна была более чем в 500 учреждениях. Дальше с каждым месяцем ситуация улучшалась.

