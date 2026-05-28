В Донецке восстановили уличное освещение в Ленинском и Буденновском районах

Работы проводились на улицах Спортивной и Данилевского. Фото: ТГ/Кулемзин

В Донецке вернули свет на улицы Ленинского и Буденновского районов. Об этом сообщили в администрации городского округа.

Там отметили, что восстановление сетей наружного освещения прошло в рамках реализации поручений Главы ДНР Дениса Пушилина.

- По поручению Главы ДНР Дениса Пушилина специалисты предприятия «Донецкгорсвет» успешно завершили работы по восстановлению системы наружного освещения на улице Спортивной в Ленинском районе и на улице Данилевского в Буденновском районе, - говорится в сообщении.

Энергетикам удалось устранить все выявленные дефекты, что позволило гарантировать бесперебойное функционирование осветительных приборов на указанных территориях.

Тем временем в Мариуполе устраняют последствия мощного шторма. Сильный ветер и проливные дожди оставили после себя подтопления, поваленные деревья и поврежденные линии электропередачи в ДНР.

