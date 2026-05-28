В Мариуполе устраняют последствия мощного шторма

В ликвидации последствий стихии задействованы все коммунальные службы. Фото: МАХ/Кольцов

В Мариуполе устраняют последствия шторма, который пронесся над городом 27 мая. Все городские службы задействованы в ликвидации ущерба, нанесенного стихией.

Как сообщил глава городского округа Антон Кольцов, минувшей ночью дорожные бригады занимались очисткой ливневых систем от засоров, образовавшихся в результате обильных осадков. Особое внимание было уделено наиболее подтопленным местам, включая проспект Лунина, Приморский бульвар, улицы Олимпийскую, Макара Мазая и 7-й проезд. Продолжается детальное обследование и очистка ливневой канализации на остальных участках городской улично-дорожной сети.

Тем временем 12 бригад предприятия «Зеленстрой» занимаются распиловкой 65 поваленных шквальным ветром деревьев. Рабочие зеленого строительства также очищают зоны общего пользования от упавших веток и растительного мусора. Работы уже завершены на проспектах Ленина и Металлургов, а также на улице Пашковского. В других местах уборка еще продолжается.

Семь ремонтных бригад работают совместно со специалистами «РЭК» над устранением обрывов линий электропередач, затронувших различные районы города.

- Задача - максимально оперативно возобновить электроснабжение потребителей, - подчеркнул Антон Кольцов.

