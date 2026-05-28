В атакованном БПЛА ВСУ рейсовом автобусе под Донецком находились восемь человек

Один из водителей скончался по пути в больницу, предположительно, от инсульта

Вечером 27 мая рейсовый автобус, следовавший по маршруту «Макеевка - Севастополь», попал под атаку беспилотника ВСУ недалеко от Донецка. По предварительным данным, в транспортном средстве находились восемь человек. Об этом сообщил «КП Донецк» глава городского округа Докучаевск Александр Качанов.

- Всего в автобусе было шесть пассажиров и два водителя. Во время атаки никто из них не пострадал, они успели укрыться от удара, - отметил он.

Однако, по словам Качанова, одному из водителей стало плохо.

- Он скончался по пути в больницу, предположительно, у него случился инсульт, - сообщил он корреспонденту «КП Донецк».

Ситуация усугубилась повторной атакой. После того, как возле автобуса остановился другой автомобиль, чтобы оказать помощь, он также попал под удар БПЛА ВСУ. К счастью, в этот раз обошлось без пострадавших.

