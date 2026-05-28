28 мая в Донецке температура воздуха прогреется до 19 градусов тепла Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

В четверг погода в Донецке порадует дончан солнцем и теплом, но к ночи возможен небольшой дождь. Расскажем, какой будет погода в Донецке 28 мая 2026 года.

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА

Четверг принесет в столицу Республики комфортное майское тепло. Днем воздух прогреется до +19 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +10 градусов, так что вечер будет прохладным.

ОСАДКИ

По прогнозам синоптиков, днем 28 мая осадков в Донецке не ожидается. Будет малооблачно - солнце будет радовать горожан большую часть дня. А вот ночью возможен местами кратковременный дождь.

ВЕТЕР

В дневные часы в Донецке будет дуть западный и северо-западный ветер со скоростью 5 метров в секунду. Ночью ветер немного стихнет до 4 метров в секунду, сохранив свое направление.

АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ

Атмосферное давление в столице ДНР 28 мая 2026 года будет постепенно повышаться. В утренние часы барометры покажут 735 миллиметров ртутного столба, а к ночи давление поднимется до 739 миллиметров ртутного столба. Такое повышение давления могут ощутить метеозависимые люди - возможна легкая бодрость или, наоборот, небольшое напряжение. Рекомендуется не перенапрягаться и больше отдыхать.

ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА

Относительная влажность воздуха в течение суток составит от 35 до 91 процента.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ДНР получит дополнительное финансирование на восстановление дорог и жилых домов

Наиболее пострадавшие жилые дома и объекты соцкультбыта в Донецке восстановят за счет федеральных средств (подробнее)