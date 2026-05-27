К сентябрю 2026 года в Амвросиевке появится первый в ДНР «IT-клуб» для детей. Фото: MAX/Ежиков

К сентябрю 2026 года в Амвросиевском округе Донецкой Народной Республики появится первый в регионе центр цифрового образования детей «IT-клуб». Он будет базироваться в школе №2. Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства ДНР Владимир Ежиков.

- Проверил ход строительства и пообщался с коллективом учреждения. Говорили о запуске образовательной информационной системы, механизмах защиты детей от нежелательного контента и о многом другом, - рассказал Ежиков.

Рядом со школой появится новая скейт-площадка. Работы выполняются в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Вице-премьер Республики также оценил обновленный Амвросиевки, который восстановили строители Амурской области.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе продолжают восстанавливать школу №40. Она является одной из старейших школ в городе. Строители ее возвели в 1936 году.

