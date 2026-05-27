30 мая «Шахтер» Донецк сыграет с «Победой» во Второй футбольной лиге РФ

Донецкий «Шахтер» сыграет с «Победой» из Хасавюрта в субботу, 30 мая. Матч 10-го тура LEON-Второй лиги дивизиона Б группы 1 пройдет в Таганроге на стадионе «Форте Арена» (улица Спортивная, 2А). Начало в 16:00.

«Шахтер» лидирует в группе с 22 очками, из них 10 набрал дома в пяти играх. Победная серия горняков состоит из четырех матчей, но в трех последних из них команда пропускала.

У «Победы» после 9 туров 14 очков и шестое место. У дагестанцев тоже четырехматчевая выигрышная серия. В гостях они набрали 7 очков за четыре встречи.

В шести из девяти матчей сезона с участием «Шахтера» и «Победы» хотя бы одна из команд не забивала.

Напомним, что «Шахтер» в девятом туре провел матч против луганской «Зари». Игра состоялась в субботу, 23 мая, на таганрогском стадионе «Форте Арена». Тогда команда из Донецка победила 2:1.

