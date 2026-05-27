Мирный житель Горловки ранен при атаке украинского БПЛА

В Центрально-Городском районе Горловки ранен мирный житель

Мирный житель получил ранения в Горловке. Он пострадал при атаке украинского беспилотника. Об этом сообщил глава городского округа Иван Приходько.

По словам мэра, инцидент произошел в центральной части города. Вражеский дрон сбросил боеприпас, что привело к ранению мужчины.

- В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА вооруженных формирований Украины в Центрально-Городском районе Горловки ранен мирный житель, - проинформировал Приходько.

Напомним, ранее сообщалось, что пострадавшие от удара БПЛА ВСУ медики «скорой» в Горловке находятся в больнице. Благодаря слаженным действиям сотрудников МЧС России раненые были успешно эвакуированы и сейчас находятся под наблюдением врачей. В самом тяжелом состоянии в больницу был доставлен водитель службы «103». Кроме того, пострадали фельдшеры бригады.

