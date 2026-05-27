НовостиПолитика27 мая 2026 6:35

Пострадавшие от удара БПЛА ВСУ медики «скорой» в Горловке находятся в больнице

Сотрудники МЧС России эвакуировали пострадавших медиков Горловки с места обстрела
Ирина ДМИТРИЕВА
Бригада скорой помощи, прибывшая на вызов после атаки беспилотника ВСУ на гражданский автомобиль, сама стала жертвой повторного удара. Фото: max.ru/mchsdnr

Медики бригады скорой помощи в Горловке, которые попали под обстрел дрона ВСУ, сейчас находятся в больнице. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по ДНР.

Инцидент произошел в понедельник, 25 мая, около 5 часов утра, в Калининском районе города. Бригада скорой помощи, прибывшая на вызов после атаки беспилотника ВСУ на гражданский автомобиль, сама стала жертвой повторного удара. Благодаря слаженным действиям сотрудников МЧС России раненые медики были успешно эвакуированы и сейчас находятся под наблюдением врачей.

В самом тяжелом состоянии в больницу был доставлен водитель службы «103». Кроме того, пострадали фельдшеры бригады.

- Они были переданы второй бригаде медиков и транспортированы до лечебного учреждения. Сейчас пострадавшие сотрудники «103» находятся под наблюдением врачей, - заявили в спасательном ведомстве.

