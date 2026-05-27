В ДНР обустраивают 439 контейнерных площадок для ТКО. Фото: ГУП «Донснабкомплект»

В Донецкой Народной Республике продолжается работа по обустройству 439 контейнерных площадок по обращению с твердыми коммунальными отходами. Работы ведутся на основании соглашений, заключенных между предприятием и администрациями муниципальных образований. Об этом сообщили в Министерстве строительства и ЖКХ ДНР.

Там добавили, что в 2026 году основное внимание уделяется обустройству площадок, рассчитанных на три контейнера. На сегодняшний день на 100% эта работа завершена в Докучаевске. В Ясиноватой уже готовы 20 площадок.

- Мы стремимся создать современную и удобную инфраструктуру для сбора и вывоза отходов. Наша задача - не только построить площадки, но и обеспечить их дальнейшее содержание в сотрудничестве с муниципалитетами, - сказала первый замгендиректора ГУП ДНР «Донснабкомплект» Зоя Иващенко.

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике планируется строительство трех мусороперерабатывающих комбинатов. Новые предприятия помогут ликвидировать старые свалки.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР жителям частного сектора будет приходить отдельная платежка за мусор

Предприятие «Донснабкомплект» отказалось от услуг посредников и начало самостоятельную обработку начислений (подробнее)