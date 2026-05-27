27 мая в Донецке температура воздуха прогреется до 22 градусов тепла

В среду погода в столице ДНР ожидается дождь, но будет по-прежнему тепло. Расскажем, какой будет погода в Донецке 27 мая 2026 года.

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА

Середина недели порадует дончан устойчивым майским теплом, несмотря на осадки. Днем воздух прогреется до +22 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +11 градусов, так что вечер будет прохладным.

ОСАДКИ

По прогнозам синоптиков, 27 мая в Донецке ожидается дождь. Днем он будет идти на протяжении большей части светлого времени суток. Ночью осадки сохранятся, погода останется с переменчивой облачностью.

ВЕТЕР

В дневные часы в Донецке будет дуть западный ветер со скоростью 6 метров в секунду - довольно ощутимые порывы, которые усилят чувство сырости. Ночью ветер немного стихнет до 4 метров в секунду, сохранив западное направление. Из-за ветра и дождя погода будет казаться более прохладной.

АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ

Атмосферное давление в столице ДНР 27 мая 2026 года будет постепенно повышаться. В утренние часы барометры покажут 734 миллиметра ртутного столба, а к ночи давление поднимется до 740 миллиметров ртутного столба. Такое повышение давления могут ощутить метеозависимые люди - возможна легкая бодрость или, наоборот, небольшое напряжение. Рекомендуется не перенапрягаться и больше отдыхать.

ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА

Относительная влажность воздуха в течение суток составит от 52 до 90 процентов.

