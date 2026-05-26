«Почтовый герой»: Анна Ротань из ДНР стала победителем Всероссийского отраслевого конкурса

Анна Ротань из ДНР стала победителем Всероссийского конкурса «Земский почтальон - 2026». Фото: Личный архив

Почтальон из Донецкой Народной Республики Анна Ротань одержала победу во Всероссийском конкурсе «Земский почтальон - 2026». Она стала лучшей в специальной и наиболее почетной номинации «Почтовый герой». Торжественное награждение победителей состоялось в Национальном центре «Россия» в Москве, где за победу боролись финалисты со всех уголков страны - от Калининградской области до Приморья. Всего организаторы получили более трех тысяч заявок, что подтверждает высочайший уровень конкуренции. Об этом сообщили «КП Донецк» в Минцифры ДНР.

Победа сотрудницы «Почты Донбасса» с 13-летним стажем - это дань уважения не только ее профессионализму, но и исключительному человеческому мужеству. В зоне ответственности Анны Ротань находятся более 20 сел на освобожденных территориях Республики, пострадавших от боевых действий. В условиях, когда в этих населенных пунктах отсутствуют электричество и стабильная мобильная связь, приход почтальона становится для местных жителей единственным окном в мир. Она ежедневно доставляет людям не только письма, пенсии и социальные пособия, но и привозит товары первой необходимости.

- С 2022 года работа обрела для меня новый смысл. Я чувствую, что выполняю действительно важное дело. Для жителей освобожденных территорий почта - порой, единственное, что связывает многих из них с внешним миром. Мобильная связь работает с перебоями, электричества нет. Письма, как и много лет назад, выполняют свою исключительную функцию - связывают родные души и сердца. Помогают установить потерянные связи с родными и друзьями. Я горжусь своей работой. Мне приятно что труд нашего дружного коллектива так высоко оценило жюри профессионального конкурса, - прокомментировала свою победу Анна Ротань.

Руководство Республики и профильного министерства высоко оценило успех дончанки. Министр цифрового развития ДНР Дмитрий Ухов подчеркнул, что в современных реалиях почтовая служба региона превратилась в важнейший элемент социальной инфраструктуры, а сотрудники работают с колоссальной самоотверженностью. Генеральный директор ГУП ДНР «Почта Донбасса» Елена Агеева добавила, что победа Анны абсолютно заслуженна: из-за проблем со связью жители обслуживаемых ею сел не могли проголосовать за нее в интернете, однако профессиональное жюри по достоинству оценило ее ежедневный подвиг.

Заслуженную награду «Почтовому герою» вручил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Дмитрий Угнивенко. Ведущим торжественной церемонии в Москве выступил известный российский актер, режиссер и общественный деятель Иван Охлобыстин, тепло поздравивший представительницу Донбасса с заслуженным триумфом.

