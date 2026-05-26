Военнослужащие группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации заняли более выгодные рубежи и позиции в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
- Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кутузовка, Доброполье, Новониколаевка, Золотой Колодезь, Кучеров Яр, Белицкое, Василевка Донецкой Народной Республики, - рассказали в военном ведомстве России.
За сутки на этом направлении потери украинских боевиков составили более 310 человек личного состава.
Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили два бронетранспортера «Stryker» производства США в Донецкой Народной Республике. Бойцы «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю.
Кроме того, сообщалось, что ВС РФ группировки войск «Запад» продолжают выбивать ВСУ из Красного Лимана в ДНР.
