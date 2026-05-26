С ветеранами боевых действий из ДНР встретился писатель из Хабаровска. Фото: Филиал фонда «Защитники Отечества» в ДНР

В Харцызске Донецкой Народной Республики писатель из Хабаровска Юрий Ефименко встретился с ветеранами боевых действий. Он сын писателя-фронтовика, переводчика на Хабаровском процессе Василия Ефименко, чьи многолетние исследования, посвященные Великой Отечественной войне и, в частности, Сталинградской битве. Об этом сообщили в пресс-службе филиала фонда «Защитники Отечества» в ДНР.

- Особое внимание Юрий Васильевич уделил жителям Донбасса, отметив в них удивительную внутреннюю силу и способность сохранять человечность даже в самых суровых условиях. Это наблюдение, сделанное во время его предыдущих визитов, нашло отражение и в его нынешних размышлениях. Он подчеркивает, что люди, ежедневно сталкивающиеся с опасностью, не озлобились, сохранив искреннюю доброту и отзывчивость, - рассказали в пресс-службе.

Писатель из Хабаровска передал Центральной библиотеке Харцызска собрание своих книг.

