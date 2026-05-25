Кулемзин поздравил Майю Калиниченко, 52 года проработавшую в культуре Донецка. Фото: Макс/Кулемзин

Глава муниципального образования городского округа Донецк Алексей Кулемзин поздравил директора коммунального учреждения «Дом работников культуры города Донецка» Майю Калиниченко с днем рождения. За ее плечами 63 года профессионального пути, из которых 52 года она посвятила одному коллективу.

Майя Борисовна - человек с большим сердцем. Она организовывала и проводила благотворительные акции для ветеранов войны, культуры и искусства, для малообеспеченных, детей-сирот и маленьких пациентов гематологического отделения.

Вся ее жизнь связана с развитием и сохранением традиций, с повышением имиджа культуры и искусства Донбасса. Как лучший работник культуры она награждена орденами и медалями за особые заслуги, а также множеством грамот.

- Желаю, чтобы энергия, которая годами питает культурную жизнь Донецка, возвращалась вам сторицей - здоровьем, радостью, теплом близких, а Дом работников культуры продолжал сиять под вашим мудрым руководством, - Кулемзин пожелал Майе Калиниченко.

