Обладателем «Кубка Мэра Москвы» по бильярду среди мужчин стал житель ДНР. Фото: Московский союз бильярдного спорта

В столице России прошел «Кубок Мэра Москвы» по бильярду, в котором приняли участие житель Донецкой Народной Республики Ростислав Гузов. Не просто принял, а и стал обладателем кубка. Об этом сообщили в Московском союзе бильярдного спорта.

- Открывали субботний «праздник бильярда» мужчины – полуфиналисты турнира. В первом матче полуфинала сыграли: серебряный призер Чемпионата России Дмитрий Стороженко (Москва, Россия) и Вице-чемпион мира Ростислав Гузов (Донецк, Россия), - рассказали в пресс-службе союза.

Развязка мачта произошла в самом конце поединка. Спортсмен из Донецка делает решающий рывок при счете 7:7, забирает две партии и получает путевку в финал.

В финале среди мужчин встретились Ростислав Гузок и Калыбек Уулу Арсен из Кыргызстана.

- Финальная битва сложилась только у Ростислава. Невероятные забитые шары и гроссмейстерская игра россиянина, как итог, разгромные и неожиданные 9:1, - сказали в пресс-службе союза.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе стартовал новый спортивный проект «Народный тренер».

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спортсмен из ДНР Ростислав Гузов победил на всероссийском турнире по бильярду

Донбасский бильярдист обошел почти сотню соперников на соревнованиях в честь Дня Победы (подробнее)