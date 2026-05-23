НовостиОбщество23 мая 2026 16:58

Пушилин передал вдове генерал-майора Михаила Гудкова Золотую Звезду Героя ДНР

Под личным руководством Гудкова бригада морпехов не дала ВСУ взять под контроль три населенных пункта ДНР
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Михаил Евгеньевич сделал все, чтобы враг не прошел. Но сам погиб. Денис Пушилин Золотую Звезду Героя передал вдове генерал-майора

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин передал вдове погибшего при защите Отчизны генерал-майора Михаила Гудкова Золотую Звезду Героя Республики.

Под его личным руководством 155-я отдельная гвардейская бригада морпехов отразила попытки ВСУ взять под контроль в регионе Павловку, Никольское и Егоровку.

— Русский Донбасс всегда будет помнить своих героев. В ожесточенных боях за Павловку, несмотря на превосходящие силы врага, морские пехотинцы выполнили поставленные боевые задачи и подготовили рубеж для дальнейшего наступления на Угледар, — рассказал руководитель региона.

Напомним, что успех Угледарской операции позволил обрушить силы вооруженных формирований Украины на всем Южно-Донецком направлении.

