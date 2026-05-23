Пушилин передал вдове генерал-майора Михаила Гудкова Золотую Звезду Героя ДНР

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин передал вдове погибшего при защите Отчизны генерал-майора Михаила Гудкова Золотую Звезду Героя Республики.
Под его личным руководством 155-я отдельная гвардейская бригада морпехов отразила попытки ВСУ взять под контроль в регионе Павловку, Никольское и Егоровку.
— Русский Донбасс всегда будет помнить своих героев. В ожесточенных боях за Павловку, несмотря на превосходящие силы врага, морские пехотинцы выполнили поставленные боевые задачи и подготовили рубеж для дальнейшего наступления на Угледар, — рассказал руководитель региона.
Напомним, что успех Угледарской операции позволил обрушить силы вооруженных формирований Украины на всем Южно-Донецком направлении.
