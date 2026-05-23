Житель Мариуполя рассказал, как сбил БПЛА ВСУ стрелой от лука

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.
Мариупольчанин Борис Кленин еще во время украинской оккупации города сбил БПЛА противника на высоте 50-60 метров выпущенной из лука стрелой.
- Попал с первого раза, - цитирует Клеина Информационная служба «Вести».
Отличившийся мариупольчанин - президент приазовской федерации стрельбы из лука. В тот день он отрабатывал технику стрельбы по мишени у себя во дворе и услышал характерное жужжание. Украинские националисты постоянно запускали «птичек», держа в страхе жителей оккупированного Мариуполя.
