У ДНР большой потенциал в развитии креативной экономики

Сабина Гаджиева Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

У Донецкой Народной Республики большой потенциал в развитии креативной экономики. Об этом на гастрономическом фестивале «Солено» «КП Донецк» заявила представитель креативных индустрий из Нижнего Новгорода Сабина Гаджиева.

— Я с удовольствием приму участие в формировании новых креативных индустрий Республики, — сказала она.

Сабина Гаджиева привезла в Донецк авторскую выставку современного искусства «РУСЛО. Река вдохновения». Настольные лампы, вазы, шкатулки и другие изделия из дерева созданы по ее эскизам. Посетители убедились, что народный художественный промысел (а хохломской росписи, которая присутствует в ее работах, больше 300 лет) может выглядеть современно.

Гастрофестиваль «Солено», организованный Министерством экономического развития ДНР совместно с Центром «Мой бизнес», федеральной платформой «Слава концепт» и Агентством индустрий будущего, проходит в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

В ДНР в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» проходит масштабный гастрофестиваль «Солено»