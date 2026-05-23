В ДНР проходит масштабный гастрофестиваль «Солено»

Гастрономический фестиваль «Солено» — это первое такого рода большое мероприятие в ДНР

Донецкая Народная Республика на неделю стала центром гастрономии. На соответствующем гастрономическом фестивале «Солено», который проходит в регионе с 18 по 24 мая, пройдут два десятка мероприятий.

- Гастрофестивали привлекают внимание как местных жителей, так и туристов, создавая платформу для продвижения местной кухни и кулинарных традиций, - прокомментировала руководитель Центра «Мой бизнес» в ДНР Любовь Луговая.

В программе гастрофестиваля «Солено» - форсайт-сессия «Развитие малого и среднего предпринимательства в ДНР», мастер-класс «Ресторан без хаоса», ярмарка и конкурс ресторанного бизнеса. Мероприятие проходит в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

