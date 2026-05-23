В Донецке 23 мая 2026 года будет жаркий день

ПРОГНОЗ СИНОПТИКОВ

В Донецке 23 мая 2026 года синоптики прогнозируют ночью ясную погоду, а днем на небе уже то и дело будут проскакивать облака.

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА

По словам синоптиков, 23 мая 2026 года в Донецке температура воздуха ночью достигнет +21 градуса по Цельсию. Днем ожидается 29 градусов со знаком «плюс».

ОСАДКИ

С утра и до обеда в столице Донецкой Народной Республики не ожидается осадков, однако в 17:00 ситуация изменится. Синоптики говорят, что в Донецке пойдет небольшой дождь. Ветер при этом будет юго-восточный, умеренный.

АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ

Атмосферное давление в Донецке 23 мая 2026 года будет в пределах нормы – 746 миллиметров ртутного столба.

ПОГОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Расскажем о погодных приметах на 23 мая 2026 года. Утренний туман над землей – к хорошему росту трав и хлебов. Много росы – уродится лен. Ветер с юга – к частым грозам в июне. Если на заказе заря красная – нужно ждать ветренной погоды на следующий день. Кукушка кукует на сухом дереве – к заморозкам.

