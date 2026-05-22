Синоптики прогнозируют очень жаркий день в Донецке 22 мая 2026 года

ПРОГНОЗ СИНОПТИКОВ

Синоптики передают, что в Донецке 22 мая 2026 года ночью и днем ожидается ясная погода. На небе не будет ни единого облачка и весь будет наполнен солнечными лучами.

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА

В Донецке 22 мая 2026 года ночью будет +18..20 градусов по Цельсию. А вот днем температура воздуха достигнет 29 градусов.

ОСАДКИ

22 мая 2026 года в Донецке осадки не прогнозируются. При этом ветер будет восточным и умеренным.

АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ

Атмосферное давление продолжает сохраняться в пределах нормы. 22 мая 2026 года в Донецке оно будет составлять 742 миллиметра ртутного столба.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

22 мая 2026 года по народному календарю отмечается день Николы Вешнего. Церковь вспоминает перенесение мощей святителя Николая Чудотворца из города Миры в Турции в итальянский город Бари.

Считается, что в этот день нельзя заниматься тяжелое физической работой. Под запретом также находится и рукоделие. Кроме того, не рекомендуется прикасаться к острым предметам.

Однако в этот день точно можно и нужно помогать близким. А еще 22 мая 2026 года хорошо бы помириться с близкими. Считается, что в этот день отношения становятся крепче прежнего.

А еще день располагает к свадьбам и помолвкам.

