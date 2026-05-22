Синоптики передают, что в Донецке 22 мая 2026 года ночью и днем ожидается ясная погода. На небе не будет ни единого облачка и весь будет наполнен солнечными лучами.
В Донецке 22 мая 2026 года ночью будет +18..20 градусов по Цельсию. А вот днем температура воздуха достигнет 29 градусов.
ОСАДКИ
22 мая 2026 года в Донецке осадки не прогнозируются. При этом ветер будет восточным и умеренным.
Атмосферное давление продолжает сохраняться в пределах нормы. 22 мая 2026 года в Донецке оно будет составлять 742 миллиметра ртутного столба.
22 мая 2026 года по народному календарю отмечается день Николы Вешнего. Церковь вспоминает перенесение мощей святителя Николая Чудотворца из города Миры в Турции в итальянский город Бари.
Считается, что в этот день нельзя заниматься тяжелое физической работой. Под запретом также находится и рукоделие. Кроме того, не рекомендуется прикасаться к острым предметам.
Однако в этот день точно можно и нужно помогать близким. А еще 22 мая 2026 года хорошо бы помириться с близкими. Считается, что в этот день отношения становятся крепче прежнего.
А еще день располагает к свадьбам и помолвкам.
