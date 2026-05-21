В Донецке 21 мая 2026 года ожидается по-настоящему летний и жаркий день

ПРОГНОЗ СИНОПТИКОВ

В Донецке 21 мая 2026 года синоптики передают переменную облачность, которая будет сохраняться на протяжении суток.

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА

По словам синоптиков, 21 мая 2026 года в Донецке ночью ожидается, что температура воздуха прогреется до +15..17 градусов по Цельсию. Днем будет +25..27 градусов. По-настоящему жаркий и летний день, который ознаменует скорое наступление июня.

ОСАДКИ

21 мая 2026 года в Донецке не предвидится осадков. Однако, как говорят синоптики, будут порывы ветра до десяти метров в секунду.

АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ

Атмосферное давление будет в пределах нормы – 739 миллиметров ртутного столба.

