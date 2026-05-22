130 тысяч жителей ДНР поучаствовали в проектах «Россия - страна возможностей». Фото: АГ ДНР

Восемь лет назад Президент Владимир Путин создал платформу «Россия - страна возможностей». За эти годы она стала уникальной площадкой, где каждый может раскрыть свой талант, получить поддержку и найти единомышленников - независимо от возраста, профессии или места жительства.

Как сообщил глава региона Денис Пушилин, в ДНР интерес к платформе растет с каждым годом. В ее проектах приняли участие больше 130 тысяч жителей. Семь тысяч из них стали финалистами конкурсов, а более 3500 - победителями. Среди ярких примеров - демобилизованный студент Богдан Винников с проектом «Боевой окрас через искусство». Преподаватель биологии Анна Жижко создала свою проектную мастерскую «Просвет». Елена Алдошина реализовала инициативу «Дети мира», которая помогает детям, пострадавшим от украинской агрессии. А 30 лидеров Республики продолжили обучение в Мастерской управления «Сенеж».

Глава ДНР Денис Пушилин поздравил команду платформы и ее участников с восьмилетием, отметив, что они на деле доказывают, что Россия - действительно страна возможностей, и создают эти возможности для других.

