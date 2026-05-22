В Волновахе ямальские строители готовят к сдаче пятиэтажку на 30 квартир. Фото: Департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

В Волновахе готовят к чистовой отделке новую пятиэтажку на 30 квартир. Дом возводят ямальские строители, площадь здания составляет больше полутора тысяч квадратных метров.

Как сообщили в Департаменте строительства и жилищной политики ЯНАО, на данный момент уже выложили наружные кирпичные стены, смонтировали плиты перекрытия, лестничные марши, внутренние стены и перегородки, установили окна и балконные блоки. От подвала до пятого этажа проложили инженерные системы.

Сейчас активно идут отделочные работы - штукатурят стены, делают стяжку полов в квартирах и подъездах, монтируют электрощиты, обшивают коммуникации в санузлах. Параллельно возводят стропильную систему кровли и утепляют вентшахты на чердаке.

Каждую из 30 квартир подготовят для новых хозяев - с обоями, линолеумом, натяжными потолками, сантехникой, электроплитой и водонагревателем. Все сделают на этапе чистовой отделки, чтобы людям не пришлось думать о бытовых проблемах.

Всего в этом году Ямал планирует построить и восстановить в Волновахском округе 18 объектов.

