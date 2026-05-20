ДНР и Саха будут реализовывать проект по применению ИИ в госуправлении

Делегация ДНР приняла участие в конференции «ЦИПР-2026». Фото: MAX/Ежиков

Донецкая Народная Республика и Республика Саха (Якутия) будут реализовывать совместный проект по применению искусственного интеллекта в государственном управлении. Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства ДНР Владимир Ежиков.

Он совместно со своими коллегами принял участие в конференции «ЦИПР-2026».

- С руководителем Минцифры ДНР Дмитрием Уховым провели продуктивную работу на полях конференции. Представили нашу разработку. Посетили стенды других регионов. Особое внимание уделили коллегам из Республики Саха (Якутия), - рассказал Ежиков.

Ранее сообщалось, что совсем скоро в Докучаевске откроются Дом детского и юношеского творчества и Молодежный центр. Эти объекты восстановили якутские специалисты. Они капитально отремонтировали кровли и фасады зданий, заменили окна, обновили коммуникации, провели отделочные работы.

