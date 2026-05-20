Губернатор Ленобласти рассказал, какую поддержку оказывает регион детям Енакиево. Фото: ВК/Александр Дрозденко

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко с рабочим визитом побывал в Енакиево и рассказал, какую поддержку оказывает регион-шеф детям Донецкой Народной Республики.

- Лицей информационных технологий уже вернули к жизни после ракетной атаки. Восстановлены учебный корпус, спортзал, пищеблок, актовый зал, классы, фасад, кровля, окна и инженерные системы. Следующий этап работы связан с территорией: стадион, беговая дорожка, площадки для баскетбола и большого тенниса. Поручил завершить эти работы до конца июня, - рассказал Дрозденко.

При этом в школе-интернат №2 пройдут восстановительные работы в учебном корпусе, актовом зале, спальном корпусе, душевых и коридорах.

Ранее сообщалось, что в Енакиево строители Ленинградской области восстанавливают детский сад «Рябинка». Ход работ лично проверил губернатор Александр Дрозденко.

