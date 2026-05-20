В Енакиево строители Ленобласти восстанавливают детсад «Рябинка». Фото: Правительство Ленобласти

В Енакиево строители Ленинградской области восстанавливают детский сад «Рябинка». Ход работ лично проверил губернатор Александр Дрозденко. А еще он сообщил, что переведет средства из своей зарплаты на пополнение книжного фонда детской библиотеки при центре.

- Здание пострадало от обстрелов и много лет не видело полноценного обновления. Сейчас подрядчик уже поставил наружные леса, они не мешают начинать внутренние работы. Предстоит восстановить кровлю, фасад, заменить окна и привести в порядок территорию. Средства из резервного фонда на запуск стройки направим до 1 июня, дальше будем финансировать работы револьверно, чтобы подрядчик держал высокий темп, - рассказал Дрозденко.

Он поручил завершить восстановление детского сада до сентября 2026 года.

Ранее сообщалось, что Ленинградская область продолжает восстанавливать школу №1 в Енакиево. Строители приступили к ремонту корпуса «Е». Работы идут сразу по двум направлениям - кровля и фасад.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР стартовал капремонт участка трассы Корсунь - Енакиево

Дорога Корсунь – Енакиево проходит через школу №39 и православный храм (подробнее)