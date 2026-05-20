В ДНР приезжают мультидисциплинарные бригады детских врачей

Достаточно большое количество детей проходит лечение в Москве (архив) Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На базе Республиканской детской клинической больницы (РДКБ) медицинскую помощь маленьким пациентам оказывают бригады Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям.

- Приезд бригад, в которые входят от 12 до 15 специалистов, проходит под эгидой и кураторством Главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина. Денис Владимирович уделяет большое внимание медицинской помощи детям, - подчеркнула в интервью «КП Донецк» главный врач РДКБ Оксана Мармута.

Если ребенок может быть пролечен в Республиканской детской клинической больнице, то его госпитализируют. Достаточно большое количество детей также бесплатно проходит лечение в Москве. Детская клиническая больница в Донецке – координатор оказания всех видов медицинской помощи детям ДНР.

