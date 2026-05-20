В Донецкой Народной Республике повышать уровень оказания медицинской помощи детям активно помогают федеральные клиники. Республиканская детская клиническая больница (РДКБ) — куратор лечения детей в регионе — в тесном контакте работает с Департаментом здравоохранения города Москвы.
— На постоянной основе в Республиканскую детскую клиническую больницу в Донецке регулярно приезжают от 6 до 10 высококвалифицированных специалистов всех профилей. Это, как правило, клиники Москвы. Чаще всего с нашими врачами детей лечат сотрудники Детской городской клинической больницы № 9 им. Г.Н. Сперанского и Детской городской клинической больницы им. З.А. Башляевой, — сказала «КП Донецк» главный врач РДКБ Оксана Мармута.
На время приезда специалистов из Москвы здесь определяют маленьких пациентов, кому необходима конкретная консультация.
— Московские врачи рядом с нами находятся в реанимациях и операционных. Это не просто мастер-класс, когда приехали на два часа, показали и уехали. Это работа плечом к плечу на протяжении двух-трех недель. Иногда доктор живет на территории больницы. То есть мы ведем детей с московскими специалистами от начала и до конца, — говорит Оксана Мармута.
Донецкие врачи с коллегами из столицы страны обмениваются практическим опытом, в том числе по современным методикам лечения.
— Медицина развивается постоянно. Поддержка Москвы — это то, что действительно нельзя переоценить, — отметила руководитель главной детской больницы региона.
На базе РДКБ медицинскую помощь маленьким жителям региона также оказывают бригады Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям. Приезд бригад, включающих в себя от 12 до 15 специалистов, проходит под эгидой и кураторством Главы ДНР Дениса Пушилина.
— Денис Владимирович уделяет большое внимание медицинской помощи детям. На амбулаторном приеме в течение трех-четырех дней (в зависимости от графика работы мультидисциплинарных бригад Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям) мы собираем всех несовершеннолетних в ДНР, кому крайне необходима консультация специалистов. Если ребенок может быть пролечен в РДКБ, мы его госпитализируем. Достаточно большое количество детей проходит лечение в Москве. Маленькие пациенты бесплатно уезжают, бесплатно лечатся и бесплатно возвращаются домой. Дорога бесплатная также для их родителей или других сопровождающих, законных представителей, — рассказала Оксана Александровна.
К слову, всю медицинскую помощь в РДКБ также оказывают бесплатно.
— У нас заключены соглашения с большим количеством московских клиник, — говорит главный врач Республиканской детской клинической больницы. — Наши доктора постоянно выезжают на стажировки. Они живут и работают на территории московских клиник в течение двух-трех недель. А затем привозят с собой новые методики и возможности лечения детей.
Донецкие педиатры — постоянные участники всех конгрессов, в том числе с международным участием, и других мероприятий, которые проходят в Российской Федерации. РДКБ — член Ассоциации детских больниц России. Что дает возможность Оксане Мармута быть на связи с главными врачами всех передовых детских клиник страны. А это значит, что в лечении маленьких пациентов нет безвыходных ситуаций.
Новые методики лечения: В Республиканской детской клинической больнице в Донецке внедряют передовые технологии
Главный врач Республиканской детской клинической больницы Оксана Мармута в интервью «КП Донецк» рассказала о новых методиках лечения и проведения операций (подробнее)
В Донецке запустят госпитальную школу
Первая госпитальная школа в ДНР будет работать на базе Республиканской детской клинической больницы