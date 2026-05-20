В Донецке запустят госпитальную школу

Оксана Мармута

В Донецке прорабатывают возможность открытия госпитальной школы для детей, находящихся на длительном лечении. Она позволит ребятам не отставать от школьной программы, развивать свои таланты и социализироваться. Ожидается, что первая госпитальная школа появится на базе Республиканской детской клинической больницы (РДКБ). Об этом в интервью «КП Донецк» рассказала главный врач РДКБ Оксана Мармута, которая в составе делегации ДНР в Москве увидела, как функционируют такие организации.

«ЭТО ПОТРЯСАЮЩИЙ ПРОЕКТ»

— По инициативе Главы ДНР Дениса Пушилина мы с замминистра образования и науки ДНР и директором гимназии №6 приняли участие в большом мероприятии по организации госпитальных школ, которое проходило в Москве. Это действительно потрясающий проект, когда с детьми с момента поступления в медицинскую организацию начинают работать, прежде всего, психологи и логопеды. Следом подключаются преподаватели, которые проводят занятия по всем без исключения предметам. На базах госпитальных школ дети могут даже сдавать ЕГЭ и ОГЭ. Такой проект хотелось бы запустить и в Республике; мы работаем в этом направлении. Министр образования и Министр здравоохранения Донецкой Народной Республики курируют эти вопросы, — сказала Оксана Мармута.

ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ

В больнице можно проводить время с пользой Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

На сегодня в рамках Всероссийского социально-образовательного проекта «УчимЗнаем» госпитальные базы открыты уже в 80 регионах страны. Его цель — средствами образования и медико-социальной реабилитации способствовать полноценной жизни ребенка во время борьбы с болезнью, его выздоровлению, социализации и успешному возвращению в родную школу. Президент РФ Владимир Путин лично контролирует развитие этих школ в регионах, ведь когда-то именно он стал инициатором строительства первого передового онкологического центра в стране имени Димы Рогачева. Мальчика, который показал Президенту свой рисунок онкологической больницы, в которой находится школа. Впоследствии именно этот рисунок лег в основу проекта клиники. Каждая площадка госпитальной школы проекта «УчимЗнаем» включает отдельное помещение для занятий с детьми дошкольного возраста, учебные классы, кабинеты для занятий с учителями-логопедами, дефектологами, педагогами-психологами. Помещения школы обеспечены необходимым техническим оборудованием, позволяющим организовывать образовательный процесс с возможностью проведения занятий с использованием дистанционных образовательных технологий.

Проект «УчимЗнаем» поможет ребятам не отстать от школьной программы Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

СПРАВКА «КП»

Республиканская детская клиническая больница – это ведущее учреждение здравоохранения для маленьких пациентов в Донецкой Народной Республике. Сюда поступают дети тяжелобольные и нуждающиеся в высокотехнологичной медицинской помощи. В РДКБ функционирует консультативная поликлиника, центр реабилитации слуха, 10 отделений круглосуточного стационара, а также два отделения реанимации и интенсивной терапии, в том числе для новорожденных, вспомогательные лечебно-диагностические подразделения. В больнице принимают врачи по 22 специальностям: начиная от педиатра и заканчивая узкими специалистами.

