Врачи из Москвы приезжают в Донецк помогать лечить детей

Федеральные клиники активно помогают донецким врачам (архив) Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Врачи из Москвы регулярно приезжают в столицу Донецкой Народной Республики оказывать медицинскую помощь детям. Чаще всего плечом к плечу с донецкими докторами детей лечат сотрудники Детской городской клинической больницы № 9 имени Сперанского и Детской городской клинической больницы имени Башляевой. Об этом «КП Донецк» сообщила главный врач Республиканской детской клинической больницы (РДКБ) Оксана Мармута.

- На постоянной основе к нам регулярно приезжают от шести до десяти высококвалифицированных специалистов всех профилей, - сказала Оксана Мармута.

Напомним, что федеральные клиники активно помогают врачам в ДНР повышать уровень оказания медицинской помощи маленьким пациентам. РДКБ, являясь куратором лечения детей в Республике, работает в тесном контакте с Департаментом здравоохранения Москвы.

