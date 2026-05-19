В ДНР совершенствуют систему социальной реабилитации защитников Донбасса

В ДНР обсудили помощь военнослужащим. Фото: MAX/Пушилин

В Донецкой Народной Республике совершенствуют систему социальной реабилитации защитников Донбасса. Этот вопрос находится в центре внимания Правительства ДНР. А филиал фонда «Защитники Отечества» по ДНР выступает ключевым методологическим центром.

Глава ДНР Денис Пушилин провел рабочую встречу с представителями Администрации Президента РФ, центрального аппарата фонда, членами межведомственной комиссии по поддержке участников СВО.

- Обсудили механизм межведомственного взаимодействия при решении вопросов ветеранов боевых действий и их семей, где роль основного звена выполняют муниципалитеты. Итогом такого подхода должна стать конкретная помощь в короткие сроки, - рассказал Пушилин.

Ранее сообщалось, что ветераны боевых действий из Донецкой Народной Республики представили Республику на «Кубке Героев» по плаванию в Пскове.

