В ДНР прошли первые межрегиональные полевые сборы, объединившие молодежь. Фото: «Народная Дружина»

В Донецкой Народной Республике прошли первые межрегиональные полевые сборы, объединившие молодежь из разных городов России. Работу площадки организовала «Народная Дружина».

Как рассказали «КП Донецк» в пресс-службе «Народной Дружины», на полевых сборах побывали ребята из ДНР, Запорожской области и «Отряда содействия полиции «Тигр» из Пензенской области.

- Это важное событие для всех нас. Молодежь из разных регионов проходит подготовку в рамках деятельности Народной Дружины – учится стоять за себя и защищать Родину. Такое посещение Донецкой Народной Республики точно оставит самые приятные впечатления у молодежи Пензенской и Запорожской областей, - сказал руководитель «Народной Дружины» в ДНР Артур Гасанов.

Ранее сообщалось, что команда «Народной Дружины» представила интерактивные локации, которые в точности передают атмосферу событий 2014 года.

