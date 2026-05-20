В Донецке 20 мая 2026 года днем ожидается сильный дождь с грозой. Фото: Архив «КП»

ПРОГНОЗ СИНОПТИКОВ

20 мая 2026 года в Донецке синоптики передают переменную облачность весь день, как ночью, так и днем.

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА

Воздух в Донецке 20 мая 2026 года ночью прогреется до +16..18 градусов по Цельсию. Днем синоптики передают, что столбики термометров поднимутся до отметки в +20..22 градусов. При этом ветер западный, умеренный.

ОСАДКИ

По прогнозу синоптиков, 20 мая 2026 года в Донецке ночью не ожидается осадков, однако уже днем ситуация изменится. С 11:00 передают сильный дождь, возможна гроза.

АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ

Атмосферное давление в этот день будет находиться в пределах нормы – 739 миллиметров ртутного столба.

