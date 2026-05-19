В Донецке 19 мая 2026 года вечером ожидается дождь с грозой (архивное фото)

Синоптики сообщают, что 19 мая 2026 года в Донецке ночью будет малооблачная погода, а днем ожидается переменная облачность.

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА

Температура воздуха в Донецке 19 мая 2026 года ночью составит +14..16 градусов по Цельсию, а днем +21..23 градусов.

ОСАДКИ

Как передают синоптики, 19 мая 2026 года в Донецке ночью и днем осадков не предвидится, однако уже к вечеру ожидается дождь с грозой.

В связи с этим в МЧС России по Донецкой Народной Республике предупреждают жителей Донецка об опасности нахождения поблизости с рекламными щитами и шаткими конструкциями. Также нельзя укрываться под деревьями. При передвижении на автотранспорте необходимо быть предельно аккуратными, а парковать автомобиль нужно как можно дальше от деревьев, опор энергоснабжения и освещения, рекламных щитов, линий электропередач.

АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ

По словам синоптиков, 19 мая 2026 года в Донецке атмосферное давление будет находиться в пределах нормы – 738 миллиметров ртутного столба.

