18 мая в Донецке температура воздуха прогреется до 21 градуса тепла Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник в столице ДНР обещают кратковременный дождь, но при этом будет по-прежнему тепло. Расскажем, какой будет погода в Донецке 18 мая 2026 года.

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА

Первый рабочий день недели порадует дончан устойчивым майским теплом. Днем воздух прогреется до +21 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до +12 градусов, так что вечер будет мягким и комфортным.

ОСАДКИ

По прогнозам синоптиков, днем 18 мая в Донецке ожидается кратковременный дождь - он может пойти в первой половине дня или в обед, но будет непродолжительным. Ночью осадки прекратятся, погода станет облачной, но сухой.

ВЕТЕР

В дневные часы в Донецке будет дуть северный и северо-западный ветер со скоростью 3 метра в секунду. Ночью ветер сменит направление на западное, сохранив скорость 3 метра в секунду. Порывы возможны, но серьезного дискомфорта не доставят.

АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ

Атмосферное давление в столице ДНР 18 мая 2026 года будет стабильным с небольшим повышением. В утренние часы барометры покажут 735 миллиметров ртутного столба, а к ночи давление поднимется до 737 миллиметров ртутного столба. Такие незначительные колебания вряд ли скажутся на самочувствии метеозависимых людей.

ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА

Относительная влажность воздуха в течение суток составит от 65 до 95 процентов.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Более 50 тысяч жителей ДНР получают лекарства по льготным рецептам

В ДНР запустили чат-бот для поиска льготных лекарств и проверки их наличия (подробнее)