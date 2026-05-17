Более 50 тысяч жителей ДНР получают лекарства по льготным рецептам. Фото: ТГ/Толстыкина

В Донецкой Народной Республике продолжают развивать систему льготного лекарственного обеспечения. Сегодня препараты по льготным рецептам получают больше 50 тысяч жителей региона. Это одно из самых важных направлений социальной поддержки.

Как сообщила вице-премьер ДНР Лариса Толстыкина, систему постепенно модернизируют и подводят под российские стандарты. Особое внимание уделяют отдаленным и прифронтовым территориям - там доступ к лекарствам критически важен.

Льготные препараты выдают через аптечную сеть Торгового дома «Лекарства Донбасса». Врачи при выписке рецепта сразу говорят пациенту, в какую аптеку обратиться. Сейчас в Республике работает 31 такая аптека.

Чтобы людям было удобнее, запустили чат-бот «Заказ льготных лекарств в ДНР» в национальном мессенджере «МАХ». Через него можно быстро найти нужный адрес и проверить наличие препарата в реальном времени.

Для жителей населенных пунктов, где стационарных аптек нет, работает «Автоаптека» - специально оборудованный автомобиль, который выезжает по маршрутам. В этом году автопарк передвижных аптек пополнился второй машиной. Теперь рейсов стало больше, а время ожидания для жителей сократилось.

