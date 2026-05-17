Глава ДНР поздравил Президентский фонд культурных инициатив с пятилетием

В ДНР в рамках Президентского фонда культурных инициатив поддержали 55 проектов на 230 миллионов рублей. Фото: ТГ/Пушилин

Президентскому фонду культурных инициатив исполнилось пять лет. Глава ДНР Денис Пушилин поздравил коллектив с юбилеем и поблагодарил за поддержку творческих команд Донбасса. За эти годы фонд стал для региона надёжным партнером.

По словам Пушилина, ДНР активно пользуется возможностями фонда. Подано 316 заявок, поддержку получили 55 проектов, а общая сумма грантов, которую направили в регион, превысила 230 миллионов рублей.

Лидером по числу побед является Донецкая филармония. С ее проектом «Оркестр непокоренных» познакомились жители 12 российских городов. Также фонд помог выпустить патриотические раскраски в библиотеке имени Кирова, открыть молодежное пространство «Культ Игры» в библиотеке имени Крупской и поставить спектакль «Шахтерская дочь» по поэме Анны Ревякиной в Молодежном театре.

- Благодаря поддержке ПФКИ самые смелые идеи наших жителей превращаются в яркие культурные события, - сказал Пушилин.

