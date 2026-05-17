В ДНР почтили память Героя Республики Олега Мамиева. Фото (архив): ТГ/Пушилин

В Донецке почтили память командира интернациональной бригады «Пятнашка» Героя ДНР Олега Мамиева, известного под позывным «Мамай». Он погиб 17 мая 2018 года. Активисты молодежных организаций, а также глава муниципального образования городского округа Донецк Алексей Кулемзин возложили цветы к его бюсту на Аллее славы в парке имени Ленинского комсомола.

Как сообщил Глава ДНР Денис Пушилин, Олег Мамиев приехал защищать Донбасс от украинских боевиков в 2014 году - одним из первых. Он участвовал в ключевых сражениях: оборона Донецкого аэропорта, бои за Мариновку, Саур-Могилу, Углегорск, Марьинку, Авдеевскую промзону.

- Олег Мамиев внес огромный вклад в защиту русского Донбасса, за что мы всегда будем считать его своим. Его имя и бессмертный подвиг продолжают жить в памяти бойцов и в истории нашего края и никогда не будут забыты, - подчеркнул Денис Пушилин.

