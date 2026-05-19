«Почта Донбасса» представила марку в металле, посвященную Красноармейску. Фото: «Почта Донбасса»

В «Почте Донбасса» представили марку в металле, которая посвящена освобожденному Красноармейску в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

- На аверсе марки в металле на фоне лучей восходящего солнца изображен герб города Красноармейск, над гербом форменный головной убор военнослужащих Рабоче-крестьянской Красной армии – легендарная буденовка, - рассказали в пресс-службе.

На реверсе марки изображены границы города Красноармейск на фоне угля, поднятого на-гора.

«Почта Донбасса» продолжает уникальную филателистическую серию, посвященную освобожденным городам ДНР.

Ранее сообщалось, что «Почта России» организовала конкурс «Земский почтальон – 2026», в котором приняли участие 17 почтальонов от Донецкой Народной Республики. По итогам регионального отбора первое место в ДНР заняла Анна Ротань.

