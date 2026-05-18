В ДНР усиливают работу волонтеров по отношению к ветеранам Великой Отечественной. Фото: Минмол ДНР

В Донецкой Народной Республике усиливают работу волонтеров по отношению к ветеранам Великой Отечественной войны. Забота и помощь станут ближе и доступнее. Все благодаря подписанному соглашению между Министерством молодежной политики ДНР и движением «Волонтеры Победы».

Как рассказали «КП Донецк» в Министерстве, соглашение закрепляет системное взаимодействие сторон в сфере развития добровольчества, патриотического воспитания, а также реализации историко-просветительских и социальных проектов на территории Республики.

- Мы становимся ближе. Этот документ - системное закрепление всего того, что наша молодежь уже давно делает по зову сердца. «Огненные картины войны» на Саур-Могиле, «Сад памяти» в Парке Ленинского Комсомола, волонтерский корпус к 80-летию Победы. Наверное, самая трогательная часть всей деятельности - забота о ветеранах. О тех, кто подарил нам мир, - говорит министр молодежной политики ДНР Денис Шимановский.

