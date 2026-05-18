На сегодняшний день в Донецке выполнили ремонт 160 кровель. Фото: Минстрой ДНР

На сегодняшний день в столице Донецкой Народной Республики выполнили ремонт 160 кровель. На 2026 год в планах у специалистов привести в порядок 1308 домов – это 348208 квадратных метров кровли. Об этом сообщили в Министерстве строительства и ЖКХ ДНР.

- На сегодняшний день уже выполнен ремонт 160 кровель. В Пролетарском районе начат ремонт шиферных кровель на 6 домах. На двух из объектов все работы уже завершены: заменили шифер, отремонтировали стропильную систему, выполнили монтаж коньков, а также привели в порядок вентиляционные каналы. Сейчас на очереди остальные дома, - рассказали в Минстрое ДНР.

Там добавили, что при формировании плана в Министерстве опирались на обращения жителей и результаты осмотров домов.

Ранее сообщалось, что Москва подтвердила намерение продолжить комплексный ремонт и восстановление инфраструктуры Донецка в 2026 году. Такое заявление прозвучало по итогам рабочей встречи Главы ДНР Дениса Пушилина с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

