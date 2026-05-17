В Донецке возложили цветы к бюсту Героя ДНР Олега Мамиева. Фото: Минмол ДНР

Активисты «Молодой Гвардии» ДНР вместе с командиром интербригады «Пятнашка» Ахрой Авидзба почтили память погибшего командира подразделения Олега Мамиева. Они возложили цветы к его бюсту на Аллее Героев в донецком парке Ленинского комсомола. Об этом «КП Донецк» сообщили в Минмоле ДНР.

Герой ДНР Олег Мамиев погиб 17 мая 2018 года. Ему было 40 лет. Во время гранатометного обстрела со стороны противника он получил смертельное ранение в районе Авдеевской промзоны. С 2016 года Мамиев командовал интербригадой «Пятнашка». Он участвовал в боях за Донецкий аэропорт, Мариновку, Углегорск, Саур-Могилу и другие направления.

Руководитель МГЕР ДНР Сергей Добровольский рассказал, что Олег Мамиев был одним из первых, кто приехал в 2014 году защищать ДНР.

- Он буквально пробирался к донецкому ополчению через бои, переправлялся на лодках, чтобы встать в один строй с защитниками Донбасса и помогать отстаивать нашу землю, - сказал Сергей Добровольский.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР почтили память Героя Республики Олега Мамиева

Глава ДНР сообщил, что Олег Мамиев внес огромный вклад в защиту русского Донбасса (подробнее)