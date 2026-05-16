Бойцы Росгвардии за месяц сбили более 40 беспилотников ВСУ в ДНР

Благодаря своевременному обнаружению и сосредоточенному пулеметному огню цели были поражены на безопасном удалении от населенных пунктов. Фото: max.ru/Rosgvard_DNR

Подразделения Росгвардии в ДНР успешно противодействуют попыткам ВСУ использовать беспилотники для атак на мирные объекты Республики. За последний месяц бойцы уничтожили десятки вражеских БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Там отметили эффективную работу мобильных огневых групп и постов воздушного наблюдения. Были сбиты беспилотники как коптерного, так и самолетного типов. Благодаря своевременному обнаружению и сосредоточенному пулеметному огню цели были поражены на безопасном удалении от населенных пунктов. Жертв среди мирного населения и повреждений инфраструктуры удалось избежать.

- В течение месяца в результате слаженной работы мобильных огневых групп и постов воздушного наблюдения в небе над ДНР было сбито более 40 ударных БПЛА противника, - заявили в Росгвардии.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ пытались ударить дроном «Батон» по людям на автостанции в Горловке. Взрывотехники ФСБ уничтожили осколочно-фугасную боеголовку беспилотника в городе.

