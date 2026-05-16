Российские вооруженные силы установили контроль над значительной частью Красного Лимана

Российские вооруженные силы установили контроль над значительной частью Красного Лимана - ключевого административного и железнодорожного узла в Донецкой Народной Республике. По словам начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова, на данный момент под контролем российских войск находится 85% территории города.

Данное заявление было сделано во время посещения Герасимовым командного пункта одного из соединений группировки войск «Запад». Информация была обнародована Министерством обороны РФ в мессенджере МАХ.

- Штурмовые подразделения 25-й армии продолжают уличные бои по освобождению Красного Лимана - крупного административного центра и железнодорожного узла. Под нашим контролем находится 85% территории города, - заявил Герасимов.

Напомним, ранее сообщалось, что ВС РФ за неделю улучшили свои позиции в ДНР. Российские войска уничтожили 24 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы ВСУ.

