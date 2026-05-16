Донецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииРоссийский паспортВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииРоссийский паспортВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика16 мая 2026 5:35

Российские войска взяли под контроль 85% Красного Лимана

Штурмовые отряды ВС РФ продолжают зачистку крупного административного и транспортного узла ДНР
Ирина ДМИТРИЕВА
Российские вооруженные силы установили контроль над значительной частью Красного Лимана

Российские вооруженные силы установили контроль над значительной частью Красного Лимана

Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Российские вооруженные силы установили контроль над значительной частью Красного Лимана - ключевого административного и железнодорожного узла в Донецкой Народной Республике. По словам начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова, на данный момент под контролем российских войск находится 85% территории города.

Данное заявление было сделано во время посещения Герасимовым командного пункта одного из соединений группировки войск «Запад». Информация была обнародована Министерством обороны РФ в мессенджере МАХ.

- Штурмовые подразделения 25-й армии продолжают уличные бои по освобождению Красного Лимана - крупного административного центра и железнодорожного узла. Под нашим контролем находится 85% территории города, - заявил Герасимов.

Напомним, ранее сообщалось, что ВС РФ за неделю улучшили свои позиции в ДНР. Российские войска уничтожили 24 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы ВСУ.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Армия России освободила населенный пункт Николаевка в ДНР

ВС РФ уничтожили десять станций РЭБ и девять артсистем ВСУ (подробнее)